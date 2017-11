Hingehört! Bayern sucht den ersten Kuckuck 2016

5500 Menschen machten mit



Heuer werde bereits zum neunten Mal nach dem ersten Ruf des seltenen Vogels gefahndet, teilte der LBV am Donnerstag in Hilpoltstein mit. Mit Hilfe der Daten wollen die Naturschützer herausfinden, ob sich die Ankunftszeit der Kuckucke als Anpassung an den Klimawandel langfristig verändert.Der Landesbund untersucht seit längerem die Gründe für den Rückgang des Kuckuck-Bestandes in Deutschland. Bei dem Forschungsprojekt kann jeder mitmachen und im Internet melden , wann und wo er seinen ersten Kuckuck gehört hat. Außerdem zeigt eine Live-Karte die Ankunft der Kuckucke im Freistaat.In den vergangenen beiden Jahren beteiligten sich bayernweit jeweils mehr als 5500 Naturfreunde an der Aktion. Dabei gingen im Vorjahr Kuckucksmeldungen aus 87 Stadt- und Landkreisen ein. Die frühesten Ankömmlinge wurden nach dem 30. März in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Rosenheim, Fürth und Amberg-Sulzbach gehört. Die Hauptankunftszeit der meisten Kuckucke in Bayern lag zwischen dem 13. April und dem 3. Mai. Deutschlandweit geht der Bestand des Kuckucks zurück, allein im Zeitraum zwischen 1990-2013 um rund 15 Prozent.