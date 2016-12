Gibitzenhof: Unbekannter belästigt Frau sexuell

In unmittelbarer Nähe eines Lebensmitteldiscounters in der Gibitzenhofstraße, Ecke Brehmstraße trat ein Mann einer 20-jährigen Frau in schamverletzender Weise gegenüber. Der Tatverdächtige soll ca. 175 cm groß, ca. 45 Jahre alt und von kräftiger Statur sein.



Zeugen die Angaben zum Geschehen machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112- 33 33 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.