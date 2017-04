Fußgänger in Nürnberg angefahren - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen fuhr ein bisher noch unbekannter Kraftfahrer mit seinem Pkw in Nürnberg einen Fußgänger an und flüchtete. Dies berichtet die Polizei und sucht nach Zeugen.



Der Fußgänger überquerte gegen 07:30 Uhr die Rothenburger Straße an der Ecke zur Sigmundstraße. Er wechselte die Fahrbahnseite zwischen den beiden Bushaltestellen. Seinen Angaben nach wurde er kurz vor der Fahrbahnmitte von einem Pkw erfasst, so dass er stürzte und Verletzungen erlitt. Der Pkw fuhr weiter, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes-Limousine mit dem Nürnberger Teilkennzeichen N-P... handeln.



Auffällig waren die hochglanzverchromten Reifenfelgen. Der Fahrer oder die Fahrerin soll kurze dunkle Haare gehabt haben. Der Pkw fuhr nach dem Unfall die Rothenburger Straße stadteinwärts.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben über das Fahrzeug oder den Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen