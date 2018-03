Fußgänger auf A73 bei Nürnberg: Mann wird Fuß abgetrennt

Einem 30-Jährigen wurde am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der A73, Höhe Anschlussstelle Nürnberg-Doos, ein Körperteil abgetrennt. Warum der Mann zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war, ist noch unklar.



Der Unfall ereignete sich gegen 4.15 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg, meldet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin, die den rechten von zwei Fahrstreifen befuhr, dem dunkel gekleideten Fußgänger nicht mehr rechtzeitig ausweichen.



Die Frau erfasste den 30-Jährigen mit ihrem VW Polo und blieb selbst unverletzt, während der Mann schwerwiegende Verletzungen erlitt. Ihm wurde bei dem Zusammenstoß ein Fuß abgetrennt.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg. Ihre Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.