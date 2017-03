Freizeitmesse in Nürnberg: Franken als Ausflugsziel immer beliebter

Wanderausflüge im Frankenwald





Freizeit ist die schönste Zeit. Dementsprechend groß ist der Andrang zur Eröffnung der Freizeitmesse am Mittwoch in Nürnberg. In der Messehalle 9 verteilt Reinhard Löwisch vom Tourismusverband "Fränkische Schweiz" bunte Prospekte an die freizeithungrigen Besucher."Der Trend geht eindeutig zum Kurzurlaub in Franken", ist sich der Tourismusexperte sicher. "Die Menschen aus den Städten wollen bei uns auf dem Land die gute alte Zeit erleben. Bei uns gibt es große Portionen, günstige Bierpreise und viel Natur", erklärt Löwisch den Trend zum Kurzurlaub in Franken. "Früher sind die Leute nur am Sonntag in die Fränkische gefahren. Heute bleiben viele Gäste gleich das ganze Wochenende", berichtet Löwisch und erklärt den Boom des heimischen Tourismusmarktes mit dem guten Preis-Leistungsverhältnis. "Bei uns findet man noch gute und günstige Pensionen, wo die Übernachtung inklusive Frühstück pro Person noch für unter 20 Euro zu haben ist", sagt Löwisch und verteilt weiter fleißig Prospekte, die die Vorzüge der Fränkischen Schweiz anpreisen. "Ich fahre gerne in die Fränkische Schweiz. Ich freue mich schon auf die geschmückten Osterbrunnen", erzählt Angelika Duschl beim Stöbern in den Hochglanzbroschüren.Derweil schwärmt Stephan Schäff ein paar Meter weiter von der von einer Bahnfahrt mit der historischen Dampflokomotive durch das malerische Wiesenttal. "Die Freizeitmesse ist für uns ganz wichtig", erklärt Löwisch vom Tourismusverband "Fränkische Schweiz". Die fränkischen Freizeitregionen rund um Nürnberg sind prominent und zahlreich in den Messehallen vertreten. Egal ob Fränkisches Seenland oder Romantisches Franken - wohl kein fränkischer Landstrich ist auf der Freizeitmesse nicht präsent, um die Erholung suchenden Stadtmenschen von einem Ausflug in ihre Region zu überzeugen. Sogar aus dem "hohen Norden" sind die Tourismusverbände nach Nürnberg gekommen. "Ein Ausflug in den Frankenwald lohnt sich immer", ist sich Baptist Fischer sicher und verteilt kleine Tannensetzlinge an die Besucher. "Wir wollen den Frankenwald langsam umbauen", erklärt Fischer, der bei den "Bayerischen Staatsforsten" arbeitet. "Die Fichte soll im Frankenwald langfristig wieder durch Tannen und Buchen ersetzt werden, um den Wald auf den Klimawandel vorzubereiten", erklärt Fischer und schwärmt von dem guten Essen und der gesunden Luft im Frankenwald. "Bei uns in der Region haben wir noch 50 Prozent Waldflächen. Das macht den Frankenwald ideal für Wanderausflüge oder Radreisen", sagt Fischer.Nebenan geht es feucht-fröhlich zu. "Wir kommen aus der fränkischen Toskana", sagen die beiden Weinköniginnen Lena und Theresa stolz und stoßen mit einem Schoppen auf den fränkischen Rebensaft an. "Früher sind eher Senioren zu uns gekommen. Heute entdecken immer mehr junge Familien die Vorzüge unserer mittelfränkischen Weinregion im Landkreis Neustadt an der Aisch", erzählt Lena aus Bullenheim. Der Weinort liegt im Herzen des fränkischen Weinparadieses zwischen Uffenheim und Iphofen im Steigerwald.Derweil drängen sich die Besucher am Stand von Detlev Tartsch. "Bei mir gibt es alles, was mit Franken zu tun hat", sagt Tartsch und zeigt auf die vielen Fähnchen in den rot-weißen Farben des Frankenlandes. Der Heimatgefühl der Franken sei in den letzten Jahren stark gestiegen, ist sich Tartsch sicher. Mittlerweile sei auch die Jugend auf den Geschmack der fränkischen Heimat gekommen. "Bayernflaggen sieht man bei uns in Franken kaum noch", freut sich Tartsch und wendet sich wieder den zahlreichen Interessenten an seinem Stand auf der Freizeitmesse zu. Bei den Tourismusveranstaltern aus der Türkei ein paar Meter weiter herrscht dagegen tote Hose. Die Besucher machen offensichtlich einen großen Bogen um die Angebote aus der Türkei. Erdogan lässt grüßen.Direkt gegenüber fließt dagegen das Bier in Strömen. "Franken ist doch so schön", sind sich Annemarie und Gregor Hohenberger einig und stoßen mit einem frisch gezapften "Spalter"-Bier auf ihren nächsten Ausflug in die fränkischen Ferienregionen vor der Haustür an.Die Freizeitmesse in den Nürnberger Messehallen geht noch bis zum 19. März.Themenwelten Neben den Freizeitregionen werden die Themen Caravan, Garten und Whiskey auf der Freizeitmesse heuer groß geschrieben.Alle Informationen rund um das Programm und die Eintrittspreise gibt es im Internet unter www.freizeitmesse.de