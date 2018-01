Feucht: Einbrecher erbeuten teuren Schmuck

Am Dienstagmorgen (27. Juni 2017) haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der alten Siedlung in Feucht verschafft. Die zwei männlichen Diebe kamen zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr über ein Fenster ins Haus. Bei dem Einbruch stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, so die Informationen der Polizei,



Ein Anwohner hatte beobachtet, wie die zwei Männer gegen 10.30 Uhr über das Fenster aus dem Haus flüchteten. Über die Täter ist bislang nur bekannt, dass einer der Beiden ein schwarzes Kapuzenshirt mit weißer Kapuzeninnenseite trug.



Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 0911 / 2112 - 3333 entgegen genommen.