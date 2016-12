Familienstreit eskaliert in Nürnberg - zwei Polizistinnen verletzt

Bei einem Familienstreit in Nürnberger Stadtteil Langwasser hat am Dienstagabend ein 27-jähriger Mann bei seiner Festnahme zwei Polizeibeamtinnen verletzt.



Gegen 20 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Familienstreit in der Salzbrunner Straße. Ein 27-jähriger Mann hatte seinen Vater in der Wohnung angegriffen. Als zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den aggressiven Mann festnehmen wollten, setzte er sich zur Wehr und verletzte er eine 29-jährige Polizistin und eine 26-jährige Kollegin.



Letztlich gelang es den Beamten dann aber den renitenten Tatverdächtigen zu überwältigen und zu fesseln. Da sich der Festgenommene offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erfolgte im Anschluss an die Festnahme die Unterbringung in ein Bezirkskrankenhaus. Im Zimmer des Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem eine größere Menge Marihuana, die sichergestellt wurde.



Die 29-jährige Polizeibeamtin ist aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vorläufig nicht mehr dienstfähig. Gegen den Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.