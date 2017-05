Familiendrama in Nürnberg: Sohn sticht auf seine Eltern ein

Ein 31-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, seinen Eltern am frühen Sonntagabend lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags gegen den Mann eingeleitet, der sich kurz nach der Tat selbst bei der Polizei stellte.



Zu den Hintergründen der Tat lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Näheres sagen, teilte die Polizei mit. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die Ermittlungen aufgenommen und auch die Mordkommission ist bereits involviert.



Soweit bisher bekannt, hat der 31-Jährige seinen Vater (64) und seine Mutter (61) gegen 17.30 Uhr in deren Wohnung in der Eberhardshofstraße verletzt und sich hinterher selbst bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gestellt.



Eltern des Angreifers in Lebensgefahr

Das Ehepaar wurde am genannten Tatort aufgefunden und in verschiedene Kliniken eingeliefert. Beide Geschädigten schweben nach vorliegenden Informationen in Lebensgefahr.



Der Beschuldigte wurde in der Zwischenzeit an die Mordkommission überstellt und die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag gestellt.