Fahndung: Polizei stellt Waffe sicher - Täter noch flüchtig

UPDATE:

unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

Ein bisher noch unbekannter Mann ist am Dienstagvormittag in ein Haus in Nürnberg-Reichelsdorf eingebrochen. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.Die Polizei hat Hubschrauber und Hundestaffel abgezogen und fahndet nun im Rahmen des Streifendienstes weiter nach dem Täter. In der Nähe des Tatortes stellten die Beamten womöglich die Tatwaffe sicher. Angaben der Polizei zufolge handelt es sich dabei um eine PDP-Waffe, bei der über eine Treibgaskartusche Tränengas versprüht werden kann.Polizeiangaben zufolge hat kurz vor 11.00 Uhr ein Zeuge den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er soeben in der Koppenhofer Straße einen Mann beobachtet habe, der in ein Anwesen eingebrochen sei. Er habe ihn daraufhin verfolgt, diese Verfolgung aber abgebrochen, da ihn der Unbekannte bedroht habe.Sofort wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu wurde ein Polizeihubschrauber, mehrere Diensthundeführer sowie zahlreiche Streifen der Nürnberger Polizei eingesetzt. Bisher verliefen die noch andauernden Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg. Auch mit Unterstützung des Kurznachrichtendienstes Twitter machte die Polizei auf den Vorfall aufmerksam.Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze sowie einer schwarzen Hose.Möglicherweise war oder ist der Täter bewaffnet. Der Mann soll nach dem Einbruch in Richtung Weltenburger Straße geflüchtet sein. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken