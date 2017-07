Exhibitionist im Nürnberger Stadtteil Gärten - Wer hat etwas gesehen?

Am späten Freitagabend trat ein Exhibitionist im Nürnberger Stadtteil Gärten auf Höhe Veste auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 23.30 Uhr öffnete eine Anwohnerin in der Pirckheimer Straße / Ecke Lindenaststraße ein Wohnungsfenster und blickte auf die Straße. Hierbei bemerkte sie einen Mann, welcher offensichtlich Blickkontakt suchte und sich in schamverletzender Weise zeigte. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Maxfeldstraße.



Der Mann war circa 180 cm groß, von hagerer Figur und war mit einem schwarzem T-Shirt und einer schwarzen langen Hose bekleidet.



Zeugenhinweise können dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mitgeteilt werden.