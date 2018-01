Eröffnung in Nürnberg: Großer Bahnhof für neue U-Bahn-Teilstrecke

Mit der Eröffnung einer neuen U-Bahn-Teilstrecke am Montag wird die unterirdische Schnellbahn nach Einschätzung der Stadt für noch mehr Nürnberger attraktiv.



Inzwischen wohnten 300 000 der gut 500 000 Nürnberger im Umkreis von 500 Metern um eine U-Bahnhaltestelle, berichtete OB Ulrich Maly (SPD) bei der Freigabe des neuen Strecke der Linie U3. Außerdem lägen 280 000 Arbeitsplätze in fußläufiger Entfernung von einer der 48 Stationen.



Vertreter der Stadt und des an der Finanzierung beteiligten Bunds und des Freistaats eröffneten mit großem Bahnhof die 1,1 Kilometer lange Tunnelstrecke. Ein mit Girlanden geschmückter U-Bahn-Zug brachte die Ehrengäste von der neuen Station Nordklinikum zur Station Nordwestring, wo ein kurzer Festakt stattfand.



Die bisher weitgehend auf Busse angewiesenen Bewohner der nordwestlichen Stadtteile gelangen künftig in wenigen Minuten in die Nürnberger Innenstadt. Zugleich ist künftig auch das im Nordwesten gelegene Nordklinikum besser erreichbar.



Neue Wege ist die Stadt bei der Gestaltung des neuen U-Bahnhofs Nordklinikum gegangen. Fahrgäste werden dort mit einem glockenähnlichen Klang-Cluster empfangen. "Die sanften Klänge sollen auf die oft innerlich angespannten Klinikbesucher beruhigend einwirken", erläuterte die Stadt. dpa