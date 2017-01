Erneuter Fahndungsaufruf zum Brand in Asylheim in Vorra

Die Sonderkommission "Vorra" bittet nochmals um Mithilfe!



Nach wie vor geht die unmittelbar nach der Tat gegründete Soko "Vorra" mit derzeit noch knapp 20 Personen (in der Hochphase mit über 30 Personen) allen denkbaren Ermittlungsansätzen nach.Bislang wurden etwa 1320 Vernehmungen/Befragungen durchgeführt. Aus der Bevölkerung gingen 79 Hinweise ein, die teilweise wertvolle Ermittlungsunterstützung lieferten. Insgesamt wurden 171 Spurenkomplexe mit rund 1000 Einzelspuren angelegt und überprüft. Zahlreiche Spezialkräfte (wie z.B. LKA-Brandsachverständige, Hunde mit spezieller Ausbildung, Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Beamte der Operativen Fallanalyse, die Hinweise zur Tathypothese liefern) wurden hinzugezogen.Derzeit werden alle Spurenkomplexe und Tathypothesen nochmals parallel überprüft. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der oder des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro, davon 15.000 Euro von privater Seite, ausgesetzt. Die Zuerkennung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.Wichtig sind weiterhin folgende Fragen:- Wer hat am Donnerstag, 11.12.14, bereits ab 17.30 Uhr Personen an den Brandobjekten gesehen?- Wer kann Angaben zu auswärtigen Fahrzeugen am Brandort machen?- Wer kann Hinweise geben, wichtig sind auch solche die scheinbar unbedeutend sind?Bitte wenden Sie sich an die Sonderkommission "Vorra", Tel.: 0800 / 77 66 320 oder jede andere Polizeidienststelle.