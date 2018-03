Mehr als zehn Verletzte nach Feuer in Wohnhaus in Nürnberg

Bewohner rettet sich aus der Wohnung





Feuerwehr mit über 50 Mann im Einsatz





Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung



ak/dpa



Wie Polizei und Feuerwehr Nürnberg berichten, teilten Anwohner am Freitag gegen 21.50 Uhr einen Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses im Karl-Jatho-Weg in Nürnberg mit. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei brach das Feuer im Wohnzimmer der Wohnung eines 52-jährigen Mannes aus. Ursache dürfte eine umgefallene Öllampe sein.Bereits auf der Anfahrt alarmierte die Leitstelle aufgrund der vielen Anrufe weitere Kräfte hinzu. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges schlugen bereits bis zu drei Meter hohe Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss des viergeschossigen Gebäudes.Sofort wurde der Brand in der Wohnung von zwei Seiten aus bekämpft. Über eine Drehleiter konnten zwei Bewohner gerettet werden. Über tragbare Leitern wurden weitere Bewohner von der Gebäuderückseite aus dem ersten und zweiten Obergeschoss gerettet.Glücklicherweise verhielten sich alle Hausbewohner richtig und keiner öffnete seine Wohnungstür zum Treppenraum, denn nach Angaben der Feuerwehr war der gesamte Treppenraum vom Keller bis in das dritte Obergeschoss dicht mit giftigem Rauch gefüllt. Hätten die Bewohner versucht, durch den dichten, giftigen Brandrauch ins Freie zu gelangen, wäre dies höchstwahrscheinlich tödlich ausgegangen.Die Feuerwehr sprach in der Nacht von 16 Verletzten, von denen 13 in Krankenhäuser gefahren wurden, darunter auch zwei Kinder. Polizei und dpa berichten von elf Verletzten, der 52 Jahre alte Bewohner der Erdgeschosswohnung erlitt schwerere Brandverletzungen. Laut Feuerwehr schaffte er es noch, seine Wohnung aus eigener Kraft zu verlassen. Die übrigen Verletzten atmeten Rauchgas ein.Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot mit 26 Fahrzeugen vor Ort, davon zwei Notarztfahrzeuge und zehn Rettungswagen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa 15 Minuten unter Kontrolle und entrauchte mit zwei Hochleistungslüftern den Treppenraum. Danach konnten alle Wohnungen kontrolliert werden. Die VAG stellte einen Bus als Aufenthaltsraum für die insgesamt 25 Hausbewohner zur Verfügung. Zwei Notfallseelsorger betreuten die Bewohner.Viele Wohnungen sind aufgrund des dichten Rauches nicht mehr bewohnbar. Die meisten Bewohner kamen in der Nacht bei Freunden oder Bekannten unter. Für fünf Bewohner öffnete das Rote Kreuz eine Notschlafstelle.Die Feuerwehr Nürnberg war mit 14 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften der Feuerwachen 1, 2, 3, und 4, sowie der Freiwillige Feuerwehr Buchenbühl vor Ort. Zwölf Einsatzkräfte mit Atemschutz bekämpften die Flammen, entrauchten den Treppenraum und kontrollierten die Wohnungen. Die Marienbergstraße war während des gesamten Einsatzes bis 03.30 Uhr komplett gesperrt.Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 250.000 Euro. Das gesamte Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Gegen den Bewohner der betroffenen Wohnung wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei mit.