Der Franken-Tatort ist fertig produziert - Ausstrahlung am 12. April

ak/dpa

"Heute ist ein besonderer Tag für uns: Der Franken-Tatort liegt fertigproduziert auf dem Tisch!", meldet der Bayerische Rundfunk (BR) auf dem Blog zum Franken-Tatort Am 24. Februar schauen die Hauptdarsteller den fertigen Film zum ersten Mal zusammen mit Regisseur Max Färberböck an - allerdings hinter verschlossenen Türen. Sendetermin für den Franken-Tatort ist der 12. April, 20.15 Uhr, im Ersten.Die Dreharbeiten zu der Produktion fanden bereits im Sommer statt. In dem Tatort "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" wird der Erlanger Uni-Professor Christian Ranstedt in einem Waldstück bei Nürnberg beim Liebesspiel in einem Auto ermordet. Als Ermittler stehen neben Fabian Hinrichs auch die Schauspielerin Dagmar Manzel vor der Kamera. Daneben gehören noch die Kommissare Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) und Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt) sowie der Leiter der Spurensicherung, Michael Schatz (Matthias Egersdörfer), zum Team.