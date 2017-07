DTM-Norisring-Rennen 2015: die Verkehrsregelungen in Nürnberg

Für die Veranstaltung ist ab Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni 2015, 20.00 Uhr die Beuthener Straße für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Buslinie 55 (Meistersingerhalle - Langwasser Mitte) der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg fährt daher verkürzt und verkehrt nur zwischen den Haltestellen Langwasser Mitte und Max-Grundig-Platz. Das berichtet die VAG in einer Pressemitteilung. Die restlichen Haltepunkte bis zur Meistersingerhalle entfallen. Die Stationen Beuthener Straße, Frankenstadion, Zeppelinstraße, Herzogstraße, Dutzendteich und Doku-Zentrum können vom 55er und vom 96er nicht angefahren werden.





Ebenfalls von dem Rennen am Norisring betroffen sind die Schulfahrten der Buslinie 96 (Meistersingerhalle - Birnthon).



So folgen die Schulbusse am Donnerstag, 25. Juni und am Freitag, 26. Juni 2015 um 7.04 und 7.14 Uhr einer Umleitung. Das heißt, die Busse verkehren planmäßig bis zur Haltestelle Hans-Fallada-Straße, ab dort weichen sie auf den Umleitungskurs über Karl-Schönleben-Straße, Münchener Straße und Bayernstraße bis zur Meistersingerhalle aus. Den gleichen Kurs schlägt auch der Mittagsbus ab Meistersingerhalle um 13.07 Uhr ein - jedoch in entgegengesetzter Richtung.



Auch die Buslinie 55 weicht um 12.27 Uhr und um 13.07 Uhr auf diese Umleitungsstrecke aus. Ab der Halte-stelle Poststraße sind der 55er und der 96er wieder auf ihrer Stammroute unterwegs. Schüler, die zu anderen Zeiten fah-ren, können auf die U1 und die Buslinie 65 (Röthenbach - Mögeldorf) über U-Bahnhof Frankenstraße ausweichen.



In jedem Fall: Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln



Für Besucher des DTM-Rennens und des Rahmenprogrammes lohnt sich die Anreise mit den öffentlichen Ver-kehrsmitteln der Deutschen Bahn oder der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft. So fährt die Buslinie 44 (Hauptbahnhof - Zerzabelshof Ost) zur Haltestelle Hans-Kalb-Straße. Die Linie 65 (Röthenbach - Mögeldorf) und die Straßenbahnlinie 6 (Doku-Zentrum - Westfriedhof) bedienen Dutzendteich und Doku-Zentrum, das auch mit der Straßenbahnlinie 9 (Doku-Zentrum - Hauptbahnhof) erreichbar ist.



Alle Stationen liegen nur ein paar Fußminuten von der Rennstrecke entfernt.



Mit der S-Bahn-Linie 2 (Nürnberg - Altdorf) ist der Norisring über die Stationen Dutzendteich und Nürnberg Frankenstadion erreichbar. Am Frankenstadion ist aber der Abgang nur über die Hans-Kalb-Straße möglich (nicht über die Beuthe-ner Straße). Am Rennwochenende erweitert die Deutsche Bahn ihr Angebot mit zusätzlichen Sonderfahrten. Außerdem bedient die S3 (Nürnberg - Neumarkt) für DTM-Fans aus der Oberpfalz außerplanmäßig den Haltepunkt Nürnberg Frankenstadion zum Ein- und Aussteigen.





Auskunft auch am Servicetelefon der VAG



Bei Fragen können sich die Fahrgäste am Servicetelefon der VAG unter der Rufnummer 09 11/2 83-46 46 informieren und beraten lassen. Das Servicetelefon ist rund um die Uhr be-setzt. Weitere Fahrplaninfos gibt es auf den elektronischen Anzeigen vor Ort und unter vag.de, vgn.de sowie bahn.de.







Die folgenden Verkehrsänderungen gelten von Donnerstag, 25. Juni 2015, ab 7 Uhr bis Sonntag, 28. Juni 2015, zirka 19 Uhr im Umfeld der Zeppelinstraße und der Beuthener Straße. Das berichtet die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Während dieser Zeit ist das komplette Gelände für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Veranstaltungsgelände kann in diesem Zeitraum nur mit Zugangsberechtigung betreten werden.



Besucherinnen und Besucher des Stadionbads können während der drei Renntage bis zum Freibad fahren, Parkmöglichkeiten sind allerdings nur eingeschränkt vorhanden. Auf der Großen Straße gibt es ausreichend Parkplätze. Diese sind aber ab Freitag, 26. Juni 2015, kostenpflichtig.



Für die Gäste des Rennens befinden sich in unmittelbarer Nähe des Renngeländes ausgeschilderte gebührenpflichtige Parkplätze:



 Parkplatz Große Straße, Zufahrt über die Münchener Straße / Karl-Schönleben-Straße

 Parkplatz Beuthener Straße, Zufahrt über Gleiwitzer Straße oder Karl-Schönleben-Straße

 Parkflächen der Messe, unter anderem Parkhaus



Zusätzliche Parkflächen befinden sich auf dem Parkplatz der Meistersingerhalle. Zwischen den Parkflächen auf der Großen Straße und der Rennstrecke verkehren kostenlos Shuttle-Busse. Die jeweils schnellsten Wege zu den Parkflächen werden über das Dynamische Verkehrsleitsystem angezeigt.



Die DB Regio bietet am Norisring-Wochenende zahlreiche Sonderfahrten an unter dem Motto "Mit der S-Bahn zum Norisring und nach Hause".



Hierzu informiert die DB Regio in einer separaten Pressemitteilung, ebenso wie die Verkehrs-Aktiengesellschaft VAG mit einer Presseinformation über die Busverbindungen während der Renntage.



Zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Veranstalter wurde einvernehmlich festgelegt, dass an der S-Bahn-Haltestelle der Abgang zur Beuthener Straße von Freitag, 26. Juni 2015, ab 7 Uhr bis Sonntag, 28. Juni 2015, bis 19 Uhr gesperrt wird. Er dient nur als Flucht- und Rettungsweg. Der Abgang zur Hans-Kalb-Straße bleibt uneingeschränkt nutzbar.



Der Sonderbahnsteig Frankenstadion wird am Sonntag, 28. Juni 2015, mit Sonderfahrten bedient. Außerdem hält die S3 Nürnberg-Neumarkt an diesem Tag auch an der Haltestelle Frankenstadion.



Die Wohngebiete an der Oskar-von-Miller-Straße, der Schultheißallee, der Hans-Fallada-Straße, der Bettelheimstraße, der Bertolt-Brecht-Straße und der Herzogstraße werden für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Durch Straßensperren und Ordnereinsatz während der Hauptanreisezeiten wird verhindert, dass Besucherinnen und Besucher der Rennveranstaltung die Wohnstraßen zuparken.



Da es aufgrund der umfangreichen Verkehrsmaßnahmen zu Unannehmlichkeiten und Problemen kommen kann, bittet die Stadt, folgende Hinweise zu beachten:

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg bittet die Besucherinnen und Besucher, die Weisungen der eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei, der Sicherheitsdienste und der Stadt Nürnberg zu beachten, der Beschilderung des Dynamischen Verkehrsleitsystems zu folgen und die Zufahrten und Rettungswege freizuhalten.