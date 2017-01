DSDS 2017: Alex Lio aus Nürnberg hat am Mittwoch seinen großen Auftritt

von NIKOLAS PELKE

Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Der 26-jährige Sänger Alexandros Liopiaris (Künstlername: Alex Lio) ist am Mittwochabend bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bei RTL im Fernsehen zu sehen. Mit dem Song "Frauen regier´n die Welt" von Roger Cicero will der Nürnberger die DSDS-Jury um Dieter Bohlen begeistern. Die Sendung startet um 20.15 Uhr.







Alex Lio setzt auf fränkische Spezialitäten

Der gebürtige Franke mit den griechischen Wurzeln (Mama aus Bamberg, Papa aus Griechenland) ist in einer Gastro-Familie aufgewachsen und führt heute sein eigenes Restaurant in Nürnberg. Im "Wirtshaus Galvani" im Süden der Frankenmetropole setzt Alex auf fränkische Spezialitäten. Zum knusprigen Karpfen serviert der Wirt mit der goldenen Kehle am liebsten fränkische Bierspezialitäten.



Public Viewing in der Gaststätte

Derweil drücken die Stammgäste dem singenden Wirt schon fleißig die Daumen. Der junge Sänger will mit Freunden und Verwandten die Show in seiner Gaststätte live am Fernseher verfolgen. "Ich mache am Mittwochabend ein kleines Public Viewing bei mir in der Gaststätte", kündigt der 26-Jährige gegenüber dieser Zeitung an. "Es kommen ein paar Freunde und dann werden wir alle zusammen die Show anschauen und mitfiebern", verrät der Sänger mit dem lässigen Vollbart. Die Party werde allerdings "nicht ganz so groß wie geplant" ausfallen. "Im Saal habe ich am Mittwoch leider eine größere Veranstaltung." Davon lässt sich Alex aber nicht unterkriegen. "Wir bauen den Fernseher einfach im normalen Gastraum auf."



Ein bisschen nervös ist Alex am Tag vor der Ausstrahlung der Show schon. Schließlich geht es darum, die Jury zu überzeugen und eine Runde weiterzukommen auf dem Weg zum Superstar. "Ich habe die letzten Nächte nur geprobt. Ich will auf jeden Fall auf die gelbe Wand." Langsam aber sicher steige die Anspannung bei ihm. "Es ist ein ganz komisches Gefühl. So wie verlieben, diese Schmetterlinge im Bauch." Der Fernsehsender RTL hat vorab schon einmal verraten, dass Alex Lio besonders ein Jurymitglied für sich gewinnen konnte.



Nach einem Erfolg spendiert der Sänger einen Ouzo

"Ein Mann mit so toller Haut, sieht man auch nicht oft", lobte Shirin das fränkische Gesangstalent aus Nürnberg. Derweil kündigt der Wirt mit der Musik im Blut an, dass er sich nach einer erfolgreichen Show nicht lumpen lassen wird. "Wenn ich weiterkomme, werde ich sicherlich den einen oder anderen Ouzo spendieren", kündigt Alexandros Liopiaris gutgelaunt am Dienstag an.



Wenn Alex die Jury am Mittwochabend mit seiner Stimme überzeugen kann, landet der 26-Jährige in der nächsten Runde (Re-Call). In dieser reisen die übrigen Kandidaten nach Dubai an den arabischen Golf, um sich dort für den Einzug in die entscheidenden "Mottoshows" zu qualifizieren.