Crystal Meth breitet sich aus - besonders auch im Raum Nürnberg

von NIKOLAS PELKE

Nürnberg wird offensichtlich zum Zentrum der Droge Crystal Meth. Diesen Schluss legen Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) nahe, die am Montag veröffentlicht wurden. BR Data, das datenjournalistische Team des öffentlich-rechtlichen Senders hat gemeinsam mit BR Recherche herausgefunden, dass die Polizei alleine in der Frankenmetropole zwischen 2008 und 2015 mehr als acht Kilogramm der Droge sichergestellt hat. Das entspricht rund 80.000 Konsumeinheiten.



In den vergangenen acht Jahren haben Polizeibeamte in Bayern zudem insgesamt 48 illegale Crystal-Labore ausgehoben. Das belegen Auszüge aus einer Polizeidatenbank für Drogenfunde, die dem BR nach eigenen Angaben exklusiv vorliegen. Zahlen des Zolls würden außerdem bestätigen, dass immer größere Mengen Crystal Meth nach Bayern geschmuggelt werden.



Auch rund um Nürnberg ist Crystal auf dem Vormarsch. Rund 4,7 Kilogramm seien in der Stadt Fürth und im Landkreis Nürnberger Land von der Polizei beschlagnahmt worden. Die Vergleichszahlen aus der Landeshauptstadt zeigen deutlich, wie stark sich die Droge im Großraum Nürnberg mittlerweile ausgebreitet hat. Laut BR-Recherchen seien in München nur 410 Gramm Crystal Meth im gleichen Zeitraum von der Polizei konfisziert worden.



Mittlerweile habe sich Crystal im ganzen Freistaat ausgebreitet. Das würden die Funde der Polizei belegen. Demnach sei die Droge in fast allen Landkreisen in Bayern sichergestellt worden. Zahlen des Zolls bestätigen laut BR außerdem, dass immer größere Mengen Crystal Meth nach Bayern geschmuggelt werden. Auch die Zahl der Todesfälle, die mit Crystal Meth in Verbindung stehen, sei seit 2010 deutlich angestiegen. Bislang summiere sich die Zahl der tödlichen Crystal-Opfer auf insgesamt 100.



Eine Umfrage, die der Sender unter Suchtberatungsstellen in ganz Bayern durchgeführt hat, bestätige diese bedenkliche Entwicklung. Die meisten der befragten Beratungsstellen hätten angegeben, dass die Zahl der Crystal-Konsumenten in den vergangenen drei Jahren gestiegen oder zumindest gleich geblieben ist. Ein Drittel der Beratungsstellen hat außerdem Schwangere betreut, die die Droge konsumiert haben. Viele Berufstätige und Akademiker seien unter den Konsumenten.



Offensichtlich reagiert die Polizei bereits auf die Ausbreitung der gefährlichen Droge. In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen zwei und vier Uhr haben zahlreiche Polizeibeamte in Nürnberg umfangreiche Personenkontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Von 60 kontrollierten Personen hätten 14 Drogen dabei gehabt.



Die Ergebnisse der Recherche will der BR auch im Fernsehen heute um 17.30 Uhr in der Sendung "Frankenschau aktuell" vorstellen. Auch am Mittwochabend soll über Crystal in Bayern in dem Politmagazin "Kontrovers" diskutiert werden. Im Internet präsentiert der Sender ausführlich seine Rechercheergebnisse unter www.br.de/crystal. Hier wird auch die Situation in jedem Landkreis dargestellt.