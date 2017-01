Brutale Attacke auf Mann in Nürnberg: Videotechnik hilft bei Festnahme

Beamte der Bundespolizei hätten noch am selben Tag einen 45 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der auf einen arglosen Passanten im Nürnberger Hauptbahnhof eingeschlagen haben soll. Der Festgenommene könnte nach den Aufnahmen der Überwachungskamera der Täter gewesen sein, teilte die Bundespolizei am Montag mit.



Die Videoaufnahme zeigt nach Polizeiangaben einen Mann, der in der Bahnhofs-Mittelhalle einem 63 Jahre alten Mann aus den hessischen Taunus von hinten mit der Faust auf den Kopf schlägt. Durch die Wucht des Schlags stürzte der 63-Jährige mit dem Gesicht auf ein Treppengeländer und zog sich dabei eine stark blutende Wunde zu. Ein Notarzt sorgte dafür, dass der Mann rasch in eine Klinik kam.



Anhand der Aufnahmen, auf denen Tat und Täter ziemlich gut erkennbar seien, habe die Bundespolizei sofort eine Fahndung veranlasst, berichtete ein Sprecher. Beamte erkannten den Verdächtigen wieder und nahmen ihn sofort fest. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Was den 45-Jährigen zu der Tat veranlasste, blieb in der ersten Vernehmung unklar.