In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine 39-Jährige Brandalarm im Nürnberger Hauptbahnhof ausgelöst. Weil aber kein Brand oder anderer Notfall vorlag, ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen.



Gegen 0.40 Uhr verständigte ein Mitarbeiter der Nürnberger 3-S-Zentrale die Bundespolizei, dass am Hauptbahnhof Brandalarm ausgelöst wurde und die Feuerwehr verständigt sei. Nach dem raschen Eintreffen des Löschzuges mit vier Fahrzeugen stellte sich vor Ort heraus, dass es weder brannte, noch ein anderer Notfall vorlag.



Der Alarm wurde offensichtlich mutwillig ausgelöst. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken, ohne weiter tätig zu werden. Bei der anschließenden Videoauswertung fiel der Verdacht auf eine Frau, die Scheibe des Handfeuermelders eingeschlagen und den Alarmknopf betätigt zu haben. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei die 39-Jährige noch im Bahnhof finden. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, gab sie ihr Handeln zu.



Die Beamten leiteten gegen ein Ermittlungsverfahren gegen die 39-Jährige wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen ein. Zudem werden die Kosten des Einsatzes der Frau in Rechnung gestellt.