Brand in Nürnberg - 25-Jähriger mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr brannte es in einer Dachgeschosswohnung im Nürnberger Ortsteil Birnthon. Eine Person erlitt dabei eine Rauchvergiftung.



Das Feuer brach laut Polizei aus noch nicht vollständig geklärter Ursache in einer Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Offensichtlich hatte sich die Zimmerdecke im Bereich des Schornsteins entzündet.



Bei dem Versuch die Flammen selbst zu löschen, atmete der 25-jährige Bewohner Rauchgas ein und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.



Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.