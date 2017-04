Blaue Nacht in Nürnberg geht in diesem Jahr auf Odyssee

Aktuelles Thema







Eine Farbe spielt in dieser Nacht die Hauptrolle. Die sagenhafte "Odyssee" steht in diesem Jahr als Überschrift im Mittelpunkt der "Blauen Nacht", die heuer am 6. Mai stattfindet. Die Geschichte des antiken Helden sei nicht nur mit der bekannten Irrfahrt des alten Griechen verbunden, erklärte Christel Paßmann bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Nürnberg. Bei der Erzählung von Homer gehe es auch um das Suchen und das Finden, betonte Paßmann vom Kulturreferat der Stadt Nürnberg, die die publikumswirksame Kulturnacht unter freiem Himmel gemeinsam mit Andreas Radlmaier auf die Beine stellt."Das Thema der Odyssse ist durch die vielen Menschen, die aus dem Rest der Welt zu uns gekommen sind, ganz aktuell", sagte Radlmaier und spielte damit auf die Flüchtlingskrise und die europäische Dimension der diesjährigen "Blauen Nacht" an. Denn die Überschrift, sagte Radlmaier, habe man nicht nur im Hinblick auf die vielen Neuankömmlinge ausgewählt. Mit dem Thema schiele man gleichzeitig auf die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt.Die "Blaue Nacht" mit ihren weit über 100.000 Besuchern sei eines der größten Aushängeschilder für die Bewerbung der Frankenmetropole zur Kulturhauptstadt. In das gleiche Horn stieß die Kulturreferentin: "Wir wollen mit der ,Blauen Nacht` das europäische Bewusstsein in den Blickpunkt rücken", sagte Julia Lehner.Außerdem, philosophierte Andreas Radlmaier weiter, sei das Motto des diesjährigen Kulturspektakels auch im Hinblick auf die Herausforderung für Besucher klug gewählt. Mit ihren 70 Spielorten und über 300 Programmpunkten sei die "Blaue Nacht" ein "Trainingslager für alle Sinne und ein Trainingslager beide Beine". Vor diesem Hintergrund mache das diesjährige Motto gleich mehrfach Sinn. Glücklicherweise habe sich der antike Held während seiner Odyssee nicht verlaufen und sei am Ende wohlbehalten am Ziel angekommen, scherzte Radlmaier gut gelaunt.Zu dem absoluten Höhepunkt der "Blauen Nacht" zählen in jedem Jahr die Burgprojektionen, für die in diesem Jahr die Nürnberger Künstlerin Barbara Engelhard verantwortlich ist. "Das ist meine Geschichte, die ich erzählen will. Von meinen Anfängen in der Malerei bis zu meiner heutigen Installationskunst," erzählte Engelhard, die auf der Nürnberger Museumsnacht schon lange keine Unbekannte mehr ist. "Lebendige Skulpturen" hat die Künstlerin im Jahr 2011 im Rathaus gezeigt. Insgesamt war Engelhard schon vier Mal bei der Museumsnacht mit von der Partie.Auf dem Hauptmarkt - neben der Burg einer der Hot Spots der Blauen Nacht - zeigt der Berliner Künstler Philipp Geist die bewegte und speziell für die Fassade des Neuen Rathauses entwickelte Bilderkomposition mit dem Titel "Into the Blue". Die malerisch-poetische Installation spiele mit dem Thema der Blauen Nacht 2017: Odyssee.Der Künstler begebe sich mit Worten, aktuellen Begriffen, abstrakt-malerischen Motiven und figurativen Elementen aus der Geschichte auf eine Spurensuche, die das Thema mehrperspektivisch erscheinen lasse, erklärten die Programmmacher am Mittwoch in Nürnberg.Die Bilder würden durch ihre permanente Veränderung, ihr Farbenspiel und ihre Inhalte die Irrfahrtenhervorbringen, die Menschen zu allen Zeiten unternommen hätten. Auf diesen Bilderreigen zwischen Angst, Verzweiflung und Zuversicht würde sich die Hoffnung, auf eine glückliche Wendung zeigen.Das komplette Programm zur diesjährigen "Blauen Nacht" unter dem Titel "Odyssee" gibt es ab sofort auch im Internet unter diesem Link.Am 6. Mai ab 19 Uhr findet in vielen Häusern, Plätzen, Straßen und Höfen in der gesamten Nürnberger Innenstadt die "Blaue Nacht" statt.Das Einzel-Ticket kostet 14,70 Euro. Für alle, die gerne mit Freunden und der Familie durch die Nacht schlendern, gibt es das Fünf-Freunde-Ticket für 65 Euro (13 Euro pro Person).