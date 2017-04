Betrunkener verletzt und bespuckt Polizisten in Nürnberg

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei kontrollierten Mittwochnachmittag einen 37-jährigen Mann in der Königstorpassage in Nürnberg. Während der Überprüfung wurde der Mann handgreiflich und musste festgenommen werden. Dies berichtet die Polizei.



Die Polizisten kontrollierten den 37-jährigen Tatverdächtigen gegen 14:30 Uhr. Dabei stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Wohnsitzfeststellung ausgeschrieben war. Bereits während der Überprüfung seiner Personalien verhielt sich der stark alkoholisierte Tatverdächtige aggressiv und unkooperativ.



So stieß er zunächst fortwährend Bedrohungen und Beleidigungen aus. Als er schließlich sogar handgreiflich wurde und einen der Polizisten beiseite schubste, wurde er festgenommen und gefesselt. Während die Streife den renitenten Tatverdächtigen abführte, spuckte dieser einem 30-jährigen Beamten ins Gesicht.



Die Staatanwaltschaft ordnete aufgrund des Vorfalls eine Blutentnahme bei dem Festgenommenen an. Dieser beruhigte sich jedoch auch in der Folgezeit nicht mehr und biss dem 30-jährigen Polizisten während der Blutentnahme auch noch in den Arm. Letztlich hielt die Polizei den renitenten 37-Jährigen bis in die Morgenstunden des Donnerstag in Gewahrsam.



Die eingesetzten Beamten verletzten sich bei dem Einsatz leicht, blieben jedoch weiterhin dienstfähig. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.