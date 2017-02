Betrunkener greift drei Männer am Plärrer in Nürnberg an

Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr griff ein alkoholisierter Mann insgesamt drei Männer auf der Straßenbahninsel Am Plärrer an. Dabei versuchte er, einem Geschädigten die Brotzeittasche mit Gewalt wegzunehmen. Letztlich wurde die Polizei verständigt und nahm den Beschuldigten fest. Ein Geschädigter wurde leicht verletzt.



Ein Beteiligter dieser Vorfälle ist noch unbekannt und wird deshalb gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Mann soll sich heftig gegen die Angriffe des Betrunkenen gewehrt haben.



Der Beschuldigte wurde dem Fachkommissariat der Kripo Nürnberg überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt.



Der unbekannte Geschädigte möge sich bitte beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 melden.