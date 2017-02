Betrunkener 22-Jähriger schlägt im Zug nach Nürnberg auf Frau ein

Ein gewalttätiger Beziehungsstreit ereignete sich am späten Sonntagabend in einem Zug von Augsburg nach Nürnberg. Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, seine 21-jährige Lebensgefährtin mehrfach geschlagen zu haben. Der Mann sei dabei unter Alkoholeinfluss gestanden, berichtet die Bundespolizei Nürnberg.



Die Notfallleitstelle der Bahn informierte gegen 22 Uhr die Polizei darüber, dass im Zug von Augsburg nach Nürnberg eine Mann seine Begleiterin geschlagen haben soll. Daraufhin erwarteten mehrere Streifen die Ankunft des Regionalexpress im Nürnberger Hauptbahnhof. Nachdem der Zug in Nürnberg angekommen war, berichteten mehrere Reisende, dass ein junger Mann mehrfach auf eine Frau eingeschlagen habe. Das gemeinsame Baby habe nur wenige Meter entfernt im Kinderwagen geschlafen.



Die Beamten brachten die Familie zur Dienststelle, um den Sachverhalt zu klären. Dort versorgte ein Notarzt die junge Mutter. Dieser wies die Frau vorsorglich in eine Klinik ein. Das unverletzte Kleinkind konnte bei seiner Mutter bleiben. Ein alkoholtest ergab beim Vater einen Wert von knapp 1,6 Promille.