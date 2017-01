Betrunkene Autofahrerin rammt Polizist Ellbogen ins Gesicht

Bereits am Freitagmorgen hat die Nürnberger Polizei in der Valznerweiherstraße eine aggressive Frau wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr festgenommen. Anschließend verletzte die 32-Jährige in den Diensträumen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen Polizeibeamten.



Polizeiangaben zufolge verständigte ein 36-jähriger Mann gegen 5.00 Uhr die Polizei. Seine alkoholisierte Freundin habe nach einer Streitigkeit seine Wohnung in der Valznerweiherstraße verlassen und sei mit ihrem Auto davongefahren.



Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost kurz darauf fest, dass die gesuchte Freundin mit ihrem Auto zur Wohnung ihres Freundes zurückgekehrt war. Die 32-Jährige hatte ihr Fahrzeug quer über den Gehweg geparkt und war gerade in Begriff, das Mehrparteienhaus zu betreten.



Als die Beamten der sichtlich alkoholisierten Frau vorhielten, ihr Auto unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben, wurde die 32-Jährige rabiat. Sie setzte sich unter anderem mit Schlägen, Tritten und Bissen gegen die Streife zur Wehr. Zudem stieß sie dabei lautstarke Beleidigungen aus. Die Beamten konnten die Frau letztlich überwältigen und fesseln.



Die 32-Jährige beruhigte sich jedoch auch in der Folgezeit nicht. In den Diensträumen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost schlug sie während ihrer Durchsuchung einem Polizeibeamten mit dem Ellbogen ins Gesicht. Der 29-Jährige erlitt hierdurch ein Hämatom. In der Handtasche der Tatverdächtigen fanden die Polizisten anschließend eine geringe Menge Marihuana.



Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt. Darüber hinaus muss sich die Frau nun auch wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.