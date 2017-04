Bei Streit zwischen Frauen in Nürnberg: 35-Jährige schlägt mit Regenschirm zu

Zwei Frauen sind im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl am Donnerstagabend in einen handfesten Streit geraten. Eine der Damen geriet derart in Rage, dass sie mit einem Regenschirm zuschlug.



Gegen 17.20 Uhr kam es zwischen einer 35-Jährigen und einer 52-jährigen Frau zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese eskalierte derart, dass die 35-Jährige als schlagfertige Argumentationshilfe einen Regenschirm benutzte. Damit schlug die 35-Jährige auf ihre Kontrahentin ein. Die 52-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und war für kurze Zeit nicht ansprechbar, wie die Polizei berichtet.



Die 52-Jährige wurde im weiteren Verlauf zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



Gegen die 35-Jährige ermittelt die Polizeiinspektion Nürnberg-West nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Hintergrund des Streits ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.