Bahnhof Nürnberg: 41-Jähriger mit Tritten gegen Kopf verletzt - Fahndung nach Täter

Mit mehreren Tritten gegen den Kopf wurde ein 41-Jähriger Mann am 20. Januar in Nürnberg schwer verletzt. Die Polizei sucht nun mit einem Fahndungsfoto nach dem mutmaßlichen Täter.



Laut Polizei war das 41-jährige Opfer am späten Abend im U-Bahn-Verteiler des Nürnberger Hauptbahnhofs (Königstorpassage) nicht unerheblich verletzt worden.



Der noch unbekannte Täter soll den Geschädigten gegen 23.50 Uhr nahe des Aufgangs zur Mittelhalle niedergeschlagen und mehrere Male gegen den Kopf getreten haben. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter bereits entfernt. Der 41-Jährige erlitt eine schwere Gesichtsverletzung und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.



Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise auf ihn geben? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.