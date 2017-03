Autofahrer stirbt bei Unfall im Nürnberger Land

Auf der Fahrt von Neuhaus an der Pegnitz in Richtung Velden im Landkreis Nürnberger Land kam am frühen Samstagabend ein Autofahrer auf der ST2162 von der Fahrbahn ab, berichtet ein Pressefotograf. Der 75-Jährige geriet demnach von der Straße ab und landete mit seinem Fahrzeug in einer Baumgruppe.Die Ehefrau und eine Bekannte im Wagen wurden bei dem Unfallgeschehen lediglich leicht verletzt, der Fahrer allerdings verstarb noch an der Unglücksstelle.Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.