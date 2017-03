Autofahrer mit 2,5 Promille kracht gegen drei Fahrzeuge

Polizeibeamte stoppten Montagnacht in Nürnberg die Alkoholfahrt eines 32-jährigen Mannes. Dieser war zuvor mit insgesamt drei Fahrzeugen kollidiert.



Gegen 23.00 Uhr kam eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einem Verkehrsunfall, der sich kurz zuvor auf dem Frauentorgraben in Fahrtrichtung Plärrer ereignet hatte. Der 32-jährige Fahrer eines Renault Clio hatte bei einem Fahrstreifenwechsel gleich drei weitere Pkw touchiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Außerdem verletzte sich Polizeiangaben zufolge ein 25-jähriger Mann, der als Beifahrer in einem der touchierten Pkw unterwegs war.



Da den Beamten Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Unfallfahrers aufkamen, führten sie bei ihm einen Alkoholtest durch. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Aus diesem Grund ließen die Polizisten bei dem 32-Jährigen eine Blutprobe nehmen und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Verkehrspolizei Nürnberg leitete gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein.