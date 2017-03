Auto stößt in Nürnberg mit Motorrad zusammen - Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen in der Nürnberger Oststadt ereignet. Ein Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, teilt die Polizei mit.



Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto kurz nach 7 Uhr die Neumeyerstraße in Richtung Schafhofstraße. Dort bog er in eine Grundstückseinfahrt ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad, das von einem 47-jährigen Mann gelenkt wurde.



Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.



Die Neumeyerstraße blieb während der Verkehrsunfallaufnahme durch die VPI Nürnberg bis etwa 09.30 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.