Auto kollidiert mit Linienbus: Fünf Menschen bei Unfall in Nürnberg verletzt

Auf dem Nordwestring in Nürnberg hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, teilte die Polizei mit. Fünf Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt.



Gegen 14:45 Uhr fuhr 41-Jähriger mit seinem Auto auf dem Nordwestring in Richtung Maximilianstraße. Auf Höhe des Westfriedhofes wendete er plötzlich sein Auto. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit einem Bus der Nürnberger Verkehrsbetriebe, der ordnungsgemäß auf der dort eingezeichneten Busspur unterwegs war.



Durch den Aufprall wurde der Autofahrer eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Nürnberg mit schwerem Gerät befreit werden. Im Bus verletzten sich vier Fahrgäste, zwei davon kamen in ein Krankenhaus, zwei wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.



Der Autofahrer musste nach notärztlicher Erstversorgung umgehend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt.



Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Nürnberg kam es auf dem Nordwestring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen weit über 10.000 Euro.