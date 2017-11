Ausgezeichnetes Franken: Die Sterne-Restaurants in der Region

Der bekannte Hotel- und Reiseführer "Guide Michelin" listet in seiner aktuellen Ausgabe 48 Restaurants aus Bayern mit mindestens einem Stern auf. In Franken können sich 12 Häuser über die Auszeichnungen freuen. Und auch im "Gault & Millau" wurden zahlreiche Häuser mit den Kochmützen dekoriert. Eine Übersicht:





Guide Michelin: Diese Restaurants sind mit mindestens einem Stern bewertet worden



1. Esszimmer (Coburg) 1 Stern

"Was man an den wertig eingedeckten Tischen serviert, überzeugt mit Kraft, Aroma und Finesse."

Empfehlung (u.a.): Carabinero,

Wachtel, "Schweinerei"

Menü (min/max): 85/145 Euro

Kontakt: Am Viktoriabrunnen 2, 96450 Coburg; www.goldenetraube.com



2. Alexander Herrmann (Wirsberg) 1 Stern

"Das Ambiente modern-elegant, die Küche aufwändig und kreativ. Die Köche servieren die Gerichte."

Empfehlung (u.a.): Ceviche vom

Carabinero, Gersten-Misopaste

Menü (min/max): 119/189 Euro

Kontakt: Marktplatz 11, 95339 Wirsberg; www.herrmanns-posthotel.de

3. Laudensacks Gourmet Restaurant (Bad Kissingen) 1 Stern

"Hermann Laudensack ist immer wieder im Restaurant bei seinen Gästen, deren zufriedene Gesichter ein schöner Beweis für das hohe Niveau der klassisch-modernen Küche sind."

Empfehlung: Gebratene Gänseleber, Rauchaal, Confierter Saibling

Menü (min/max): 78/106 Euro

Kontakt: Kurhausstr. 28, 97688 Bad Kissingen; www.laudensacks-parkhotel.de



4. Abt- und Schäferstube (Amorbach) 1 Stern

"Wenn Achim Krutsch seine Speisen zubereitet, trifft Produktqualität auf Finesse und Intensität."

Empfehlung (u.a.): Steinbuttroulade mit kleinem Edelfischtatar

Menü (min/max): 79/119 Euro

Kontakt: Schafhof 1, 63916 Amorbach; www.schafhof.de



5. Kuno 1408 (Würzburg) 1 Stern

"Ein Stück Moderne im traditionsreichen Rebstock, das gilt sowohl für das geschmackvolle Interieur als auch für die kreative Küche."

Empfehlung (u.a.): Rindvieh, Ferkel

Menü (min/max): 96/119 Euro

Kontakt: ; Neubaustraße 7, 97070 Würzburg; www.restaurant-kuno.de



6. Reisers am Stein (Würzburg) 1 Stern

"Lebendig, niveauvoll, schön gelegen, und dann noch ausgezeichnete Küche. Da wird man gerne zum Stammgast."

Empfehlung: Kalbskopf, Baharat Jus, Fischkroketten, Zitronen-Basilikumsorbet

Menü: 89 Euro

Kontakt: Mittlerer Steinbergweg 5, 97080 Würzburg; www.der-reiser.de



7. Philipp (Sommerhausen) 1 Stern

"So charmant das historische Haus, so aromenreich und harmonisch die klassisch-moderne Küche."

Empfehlung (u.a.): Rehrücken aus dem Steigerwald, sautierte Jakobsmuscheln

Menü (min/max): 105/132 Euro

Kontakt: Hauptstraße 12, 97286 Sommerhausen; www.restaurant-philipp.de



8. Sosein (Heroldsberg) 1 Stern

"Feine Speisen, die durchdacht und kreativ die Jahreszeiten und die Region aufgreifen. Alles wird hier selbst gemacht."

Empfehlung (u.a.): Bayrische Garnele, grüner Kümmel, Blüten

Menü: 115 Euro

Kontakt: Hauptstraße 19, 90562 Heroldsberg; www.sosein-restaurant.de



9. Keidenzeller Hof (Langenzenn) 1 Stern

"Ein Landgasthof, der einfach Freude macht, denn hier sind charmantes Ambiente, herzliche Gästebetreuung und richtig gutes Essen ausgesprochen gelungen vereint!"

Empfehlung (u.a.): Zweierlei Lamm, Pumpernickel, Liebstöckl

Menü: 105 Euro

Kontakt: Fürther Str. 11, 90579 Langenzenn; www.keidenzeller-hof.de



10. ZweiSinn Meiers (Nürnberg) 1 Stern

"Hier bringt jemand reichlich Erfahrung in der Spitzengastronomie mit, und das merkt man der modern-kreativen Küche an."

Empfehlung (u.a.): Kaninchenrücken, gebackenes Eigelb, Fränkische Forelle

Menü (min/max): 70/95 Euro

Kontakt: Äußere Sulzbacher Str. 118, 90491 Nürnberg; www.meierszweisinn.de



11. Entenstuben (Nürnberg) 1 Stern

"In dem schönen gradlinig-eleganten Restaurant darf man sich auf ambitionierte, moderne Küche freuen." Empfehlung (u.a.): Rücken vom Salzwiesenlamm, lauwarmer Stör

Menü: 69 Euro

Kontakt: Schranke 9, 90489 Nürnberg; www.entenstuben.de



12. Essigbrätlein (Nürnberg) 2 Sterne

"Jede Menge Kreativität kommt zum Einsatz, wenn mit reichlich Gemüse und Gewürzen ein Menü voller Gefühl und Harmonie entsteht."

Empfehlung (u.a.): Saibling mit Kamille, Petersilieneis mit Knöterich

Menü: 145 Euro

Kontakt: Weinmarkt 3, 90403 Nürnberg; www.essigbraetlein.de

Gault & Millau: Diese Restaurants sind mit mindestens einer Kochmütze bewertet worden



1. Amorbach: "Abt- und Schäferstube": 2 Kochmützen

2. Baiersdorf: "Millers Storchennest": 2 Kochmützen

3. Bamberg: "Das Esszimmer" (Eckerts): 1 Kochmütze

4. Baunach: "Rocus": 1 Kochmütze

5. Coburg: "Esszimmer": 1 Kochmütze

6. Dettelbach: "Himmelstoss": 1 Kochmütze

7. Erlangen: "Basilikum + Wein": 1 Kochmütze

8. Feuchtwangen: "Greifen-Post": 1 Kochmütze

9. Fürth: - "Brasserie Baumann": 2 Kochmützen

- "Kupferpfanne": 2 Kochmützen

10. Hammelburg: "Scheune": 1 Kochmütze

11. Heroldsberg: -"Freihardt": 1 Kochmütze

- "Sosein": 3 Kochmützen

12. Hessdorf: "Wirtschaft von Johann Gerner": 1 Kochmütze

13. Iphofen: "Zehntkeller": 1 Kochmütze

14. Johannesberg: "Helbigs Gasthaus": 2 Kochmützen

15. Bad Kissingen: - "Laudensacks Parkhotel": 2 Kochmützen

- "Schuberts Wein & Wirtschaft": 1 Kochmütze

16. Kitzingen: "La Rosa": 1 Kochmütze

17. Langenzenn: "Keidenzeller Hof": 2 Kochmützen

18. Marktheidenfeld: "Weinhaus Anker": 2 Kochmützen

19. Neudrossenfeld: "Schloss Neudrossenfeld": 1 Kochmütze

20. Nürnberg: - "Einzimmer Küche Bar": 1 Kochmütze

- "Entenstuben": 2 Kochmützen

- "Essigbrätlein": 3 Kochmützen

- "Koch und Kellner": 1 Kochmütze

- "Wonka": 2 Kochmützen

- "Würzhaus": 2 Kochmützen

- "Zirbelstube": 1 Kochmütze

- "Zweisinn Meiers Fine Dining": 1 Kochmütze

21. Pappenheim: "Zur Sonne": 1 Kochmütze

22. Rauhenebrach: "Gasthaus Hofmann": 1 Kochmütze

23. Rothenburg ob der Tauber: "Mittermeier": 1 Kochmütze

24. Schweinfurt: - "Kings & Queens": 2 Kochmützen

- "Kugelmühle": 2 Kochmützen

25. Sommerhausen: "Philipp": 2 Kochmützen

26. Volkach: "Zur Schwane": 1 Kochmütze

27. Weißenstadt: "Gasthaus Egertal": 1 Kochmütze

28. Windelsbach: "Genussrestaurant": 1 Kochmütze

29. Wirsberg: "Alexander Herrmann": 2 Kochmützen

30. Würzburg: - "Kuno 1408": 2 Kochmützen

- "Reisers am Stein": 2 Kochmützen

- "San Buca": 2 Kochmützen