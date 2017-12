Als Krebs-Mediziner ausgegeben: Mann missbraucht Frauen in Nürnberg

Die Kripo Nürnberg hat am Donnerstag einen 40-jährigen Mann festgenommen, der über mehrere Jahre hinweg zahlreiche Frauen sexuell missbraucht haben soll. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.Die Ermittlungen nahmen nach einer Anzeige ihren Anfang, berichtet die Polizei. So fand die Kripo heraus, der mutmaßliche Täter Frauen in Bädern und Thermen angesprochen hatte. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gelang es ihm, die Geschädigten für fingierte wissenschaftliche Experimente zu gewinnen, berichtet die Polizei.Angeblich gehe es um Krebsvorsorge und um Studien im Bereich der Sexualforschung. Dazu gab er sich als Mitarbeiter eines Arztes aus.Selbst angefertigte Fragebögen sollten die Seriosität der Untersuchungen bestätigen. Letztlich aber soll es im Laufe der vergangen Jahre - ein genauer Tatzeitraum steht noch nicht fest - zu sexuellen Handlungen an mehr als einem Dutzend Frauen gekommen sein.Teilweise soll der Beschuldigte auch Medikamente oder medizinische Gerätschaften bei den Untersuchungen verwendet haben.Als sich der Tatverdacht gegen den 40-Jährigen erhärtet hatte, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten. Darin fanden sich zahlreiche Beweismittel, unter anderem auch Speichermedien, Medikamente sowie weitere Utensilien.Nach seiner Festnahme räumte der Beschuldigte die Tatvorwürfe größtenteils ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er am Freitag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet mögliche weitere Geschädigte, sich bei ihr unter der Telefonnummer 09 11 - 2112 - 33 33 zu melden.