Alles Rund ums Klo - Nürnberger Museum widmet Ausstellung dem täglichen "Geschäft"

von DPA

Mal "Kacka machen", "ein Ei legen", "die Boa würgen", "Fäkaldepot" oder - für die etwas diskreteren Gemüter - das "intime Kabinett": In einem Toilettenhäuschen im Nürnberger Museum für Kommunikation wimmelt es nur so mit Ausdrücken rund ums alltägliche Geschäft. "Besetzt! Geschichten aus dem stillen Örtchen" heißt dort eine neue Ausstellung über ein Thema, um das zwar keiner herumkommt, aber als ziemlich peinlich verschrien ist. Doch beweist die Schau, dass es auf dem Klo durchaus kommunikativ zugehen kann. Graffiti, Fotos und sogar Klänge im Inneren der Häuschen erlauben Streifzüge in die Geschichte, Kunst und Literatur und politische Debatten und das Arbeitsleben.



Herzstück des Projekts sind auf grünen Kunstrasen verpflanzte Klohäuschen. Wer deren Türen öffnet, bekommt etwa Einblick in die Geschichte der Toilette oder Eindrücke aus Kunst, Literatur und Alltag mit Bezug zum stillen Örtchen zu sehen.



Tabuisierter Rückzugsraum

Eben weil der Toilettengang schambehaftet und tabuisiert sei, sei eine Beschäftigung mit dem Thema interessant, sagt der an dem Konzept beteiligte Historiker Stefan Nies. Dabei gehe es um die Frage, wie sehr sich Scham- und Intimitätsgrenzen verändert hätten. Gerade die Tatsache, dass Witze gemacht und dass es alle möglichen Umschreibungen für die Toilette und Fäkalsprache gebe, zeige, dass ein Grenzbereich von Kommunikation betroffen sei, ergänzt Nies. Trotz allen Möglichkeiten der heutigen Zeit, die etwa das Internet biete, gebe es aber zugleich das Bedürfnis nach einem Rückzugsraum. Insofern bestünden Tabus rund ums Klo fort.



"Dieses Thema Klo, das vermeiden wir gerne im Umgang miteinander, weil es erinnert uns auch so an unsere tierische Natur", erklärt auch Kunsthistorikerin Martina Padberg, die das Konzept der sprechenden Klohäuschen gemeinsam mit Nies umsetzte. Anstoß zur Idee sei ein Auftrag der Essener Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft und Lippeverband im Jahr 2010 gewesen. 20 mobile Klohäuschen seien damals auf einer großen Wiese in Oberhausen ausgestellt worden, wo sie von einem Publikum erlaufen und entdeckt worden seien. "Man muss jedes Mal eine Tür öffnen, und hat dann eine völlig unterschiedliche Inszenierung vor sich", sagt Padberg über die Klohäuschen.



Zu den sinnlichsten mobilen Toiletten der Ausstellung gehört wohl ein Klo, das der Rockmusik gewidmet ist. Die Wände sind voller Graffiti, Tonspuren in Form von Klorollen sorgen für Klangerlebnisse mit einschlägigen Begriffen. Wer die Spülung betätigt, bekommt zum Beispiel Jan Delays Song "Im Arsch" zu hören.



Die Ausstellung "Besetzt! Geschichten im stillen Örtchen" läuft noch bis zum 2. Juli.