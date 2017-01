Alkoholisierter 17-Jähriger schlägt und tritt einen Polizisten in Nürnberg

In der Nacht zum Sonntag hat ein 17-jähriger Discogänger einen Polizisten geschlagen und getreten, teilt die Polizei mit. Der Beamte wurde dabei verletzt. Der Jugendliche war zuvor mehrfach vom Sicherheitspersonal einer Diskothek im Nürnberger Stadtteil Schafhof abgewiesen worden.



Junger Mann wird rabiat und schlägt um sich

Gegen 0.30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu einer Diskothek in der Klingenhofstraße gerufen. Türsteher hatten einen 17-jährigen Jugendlichen zuvor bereits mehrfach daran gehindert, die Diskothek zu betreten und den jungen Mann vom Gelände verwiesen. Als die Beamten den alkoholisierten 17-Jährigen in Gewahrsam nahmen und durchsuchten, sei der Jugendliche rabiat geworden. Er habe um sich geschlagen und getreten. Hierdurch habe er einen 23-jährigen Polizeibeamten verletzt. Außerdem habe der renitente Jugendliche die Polizeibeamten beleidigt.



Mutter holt den 17-Jährigen in der Dienststelle ab

Der verletzte Polizeibeamte blieb dienstfähig. In der Dienststelle gaben die Beamten den jungen Mann schließlich in die Obhut seiner Mutter. Unabhängig davon leiteten sie gegen den 17-jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.