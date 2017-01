DSDS 2017: Alex Lio aus Nürnberg will Superstar werden

Der Gastwirt aus Nürnberg will sich im TV nicht blamieren





Alexandros Liopiaris hat es getan. Der 26-jährige Nürnberger (Künstlername Alex Lio) hat vor Dieter Bohlen gesungen. Dabei hat sich der Sänger mit dem lässigen Vollbart überhaupt nicht bei der Casting-Show beworben. "Die haben mich angerufen und gefragt, ob ich mitmachen will", erzählt Alexandros, den alle nur "Alex" nennen.Auf den jungen Nürnberger (Mama aus Bamberg, Papa aus Griechenland) ist der Fernsehsender nicht aus heiterem Himmel gestoßen. "Im Herbst war ich hier in Nürnberg auf einem Konzert von den ,Söhnen Mannheims`", beginnt Alex zu erzählen. Während der Show habe die Band ihn plötzlich für einen Song ("Und wenn ein Lied") spontan auf die Bühne geholt. Gemeinsam mit den bekannten Musikern von Xavier Naidoo trällerte sich Alex in die Herzen des Publikums.Wie es der Zufall heute so will, gibt es von diesem spontanen, musikalischen Intermezzo ein wackeliges Handyvideo, das im Internet kursiert . Zwar stehen die Bilder von der Handykamera auf dem Kopf, die genauso einfühlsame wie elektrisierende Stimme von Alex ist dafür umso besser auf dem Live-Mitschnitt zu hören.Auf dem Video sieht man, wie die berühmten "Söhne Mannheims" den Nachwuchssänger aus Nürnberg auf der Bühne begeistert in den Arm nehmen und für seinen Auftritt beglückwünschen. "Das Video haben die Leute von DSDS gesehen und mich danach angerufen", erinnert sich Alex an den überraschenden Telefonanruf aus Köln zurück.An die Decke gesprungen ist der 26-Jährige danach nicht. "Ich bin nicht sofort in Jubelarien ausgebrochen. Ich musste mir das schon reiflich überlegen, ob ich bei dieser großen Show im Fernsehen auftreten will." Die Gefahr sei schließlich groß, dass man als junger Sänger "sofort diesen Casting-Stempel aufgedrückt" bekomme und nach einem kometenhaften Aufstieg genauso schnell wieder in der Versenkung verschwinde. Diese ungesunde Achterbahnfahrt wollte Alex unbedingt vermeiden. Und zwar aus gutem Grund. "Ich bin selbstständig und habe eine Restaurant in Nürnberg. Da kann ich es mir einfach nicht leisten, wenn Millionen am Bildschirm im schlimmsten Fall, wenn alles schief geht, über mich lachen", ist sich der junge Gastronom sicher. "Wenn es ganz hart kommt, kann einen das ruinieren."Nach reiflicher Überlegung hat sich Alex entschieden, den Schritt in die Casting-Show zu wagen. Seine Stimme gibt ihm das nötige Selbstvertrauen, um sich vor Millionenpublikum nicht bis auf die Knochen zu blamieren. Das kommt nicht von ungefähr. Der 26-Jährige macht Musik seitdem er denken kann. "Als Teenager habe ich mit Schlagzeug angefangen." Schnell fanden sich Freunde für die erste Band. "Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, die Trommeln zu schleppen und hab` mir einfach das Mikrofon geschnappt." Seitdem ist Alex der Sänger in der Band. Dass er musikalisch nicht im Kirchenchor aufgewachsen ist, merkt man seiner Stimme an. "Meine Stimme ist eher laut und rau. Ich komme eben aus der härteren Richtung", sagt der Hardrock-Fan über sich selbst und lacht.Trotz der Vorliebe für die härteren Töne seien ihm beim ersten Vorsingen vor der prominenten DSDS-Jury um Dieter Bohlen die Knie weich geworden. "Mir ist ganz schön die Düse gegangen, als ich zum ersten Mal vor der ,Promi-Jury` singen musste", gibt Alex ehrlich zu. Wer würde kein Lampenfieber haben, wenn auf einmal alle Augen auf einem ruhen. "Man kommt da rein und steht vor der Jury. Alle Kameras blinken. Es gibt keine Band im Hintergrund, die dich unterstützt. Das hat mir total gefehlt und mich am Anfang nervös gemacht. Ohne Band alleine auf der Bühne zu stehen, das ist besonders krass für mich gewesen. Ich brauche eigentlich eine Band im Hintergrund", schildert Alex noch immer ganz aufgeregt den dramatischen und alles entscheidenden Moment.Dann hat er tief Luft geholt und sich einsam im Rampenlicht vor das Mikrofon gestellt. "Ich habe von Roger Cicero ,Frauen reagieren die Welt` gesungen." Alex hofft, dass er eine Runde weiter kommt und am Ende vielleicht sogar als Sieger aus der Show marschiert.Der genaue Sendetermin mit dem Auftritt von Alexandros Liopiaris (Künstlername: Alex Lio) wird vom Sender erst kurzfristig bekannt gegeben. "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) wird immer mittwochs und samstags im Fernsehen auf RTL um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wenn Alex aus Nürnberg die Jury mit seiner Stimme überzeugen kann, landet der 26-Jährige in der nächsten Runde (Re-Call). In dieser reisen die übrigen Kandidaten nach Dubai an den arabischen Golf, um sich dort für den Einzug in die entscheidenden "Mottoshows" zu qualifizieren. Wer nicht so lange warten will, kann sich seinen spontanen Gastauftritt mit den "Söhnen Mannheims" im Internet auf der Videoplattform Youtube unter der Überschrift "Alex Lio gemeinsam mit den Söhnen Mannheims" anschauen