81 Jahre alter Nürnberger vermisst - Polizei bittet um Hilfe bei der Suche

Seit Sonntagmittag (9. Juli) wird der 81 Jahre alte Nürnberger Mühreli K. aus der Breitscheidstraße im Stadtteil Galgenhof vermisst.



Der Rentner war am Sonntag gegen 11.30 Uhr noch von seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung gesehen worden. Der 81-Jährige hat die Wohnung zu einem Spaziergang in unbekannte Richtung verlassen und hat vermutlich aufgrund einer Demenzerkrankung nicht mehr nach Hause gefunden.



Beschreibung des Vermissten:



Der Mann ist etwa 165 cm groß, sehr schlank, hat graue, kurze Haare und einen grauen Schnauzbart. Er trägt eine dunkle Stoffhose, ein dunkles Jackett, ein Hemd und eine Schiebermütze.



Bei Antreffen des Vermissten wird gebeten, die nächste Polizeidienststelle oder die Polizeieinsatzzentrale über Notruf 110 zu verständigen.