69-Jähriger aus Nürnberg wird vermisst

Der 69-jährige Klaus L. aus Nürnberg wird sei Samstag vermisst. Die Vermisstenstelle der Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Hinweise, die Aufschluss über den Verbleib des Mannes geben.



Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ Klaus L. gegen 12.00 Uhr am Samstag die Wohnung eines Verwandten in Amberg, um mit dem Zug zurück nach Nürnberg zu fahren. Seitdem ist er spurlos verschwunden.



Möglicherweise befindet sich der Vermisste in hilfloser Lage. Er ist nach Angaben der Polizei auf Medikamente angewiesen. Auch ein Unglücksfall könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Klaus L. ist 1,90 Meter groß und schlank. Der hagere Brillenträger hat weiße kurze Haare und trägt einen Oberlippenbart. Sein linker Arm ist gelähmt. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt.



Hinweise zum Aufenthalt bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112 3333 oder an den Polizeinotruf 110.



Hinweis für unsere Facebook-Fans:

Diese Vermisstenmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald die Person wieder gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Vermissten mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder der Vermisste wohl behalten wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.