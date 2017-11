59-jähriger Vermisster aus Nürnberg von Polizei gefunden

Samstag konnte der 59-jährige Vermisste aus Nürnberg von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost angetroffen werden. Ein Zeuge hatte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des Vermissten gegeben.



Der Mann war seit dem 21.06.2017 aus einem Pflegeheim in Nürnberg verschwunden. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Vermisstenfahndung meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, den Vermissten in den letzten Tagen wiederholt im Bereich des Wöhrder Sees gesehen zu haben. Dort konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost den 59-Jährigen am frühen Samstagnachmittag tatsächlich antreffen. Er konnte nach kurzer Versorgung durch den Rettungsdienst in das Pflegeheim zurückgebracht werden.





