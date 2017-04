53-jähriger Radfahrer in Nürnberg schwer verletzt

In der Nürnberger Südstadt hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte der Radfahrer (53) gegen 16.30 Uhr auf der Landgrabenstraße die Kreuzung mit der Gibitzenhofstraße. Auf der Weiterfahrt in Richtung Melanchthonplatz geriet er auf der Landgrabenstraße in die dort verlegten Straßenbahnschienen und verlor die Kontrolle über sein Rad. In Folge prallte der Radler gegen das Heck eines rechts neben ihm fahrenden weißen Kleintransporters und stürzte. Dessen Fahrer fuhr jedoch ohne anzuhalten einfach weiter.



Der 53-Jährige erlitt nach Polizeiangaben bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Hinweise zum Unfallhergang und zu dem weißen Kleintransporter nimmt die Verkehrspolizei Nürnberg unter der Rufnummer 0911/6583-1530 entgegen.