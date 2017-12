49-Jährige aus Nürnberg spurlos verschwunden

Die Vermisste war nach Polizeiangaben zuletzt an besagtem Donnerstag gegen 9:30 Uhr an ihrer Wohnadresse gesehen worden. Möglicherweise befindet sich die Frau in einer hilflosen Lage und ist noch im Raum Fischbach unterwegs.



Trotz entsprechender Suchmaßnahmen der Polizei gibt es bislang von ihr keine Spur.



Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat schulterlange, blonde Haare und war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und weiß-rosa Turnschuhen.



Hinweise auf die Frau nimmt jede Polizeidienststelle oder die Polizeieinsatzzentrale über Notruf 110 entgegen.