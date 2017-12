48-Jähriger in Nürnberg k.o. geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen (23.12.2017) wurde ein 48-Jähriger im Stadtteil Gostenhof von Unbekannten beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.Der Beraubte gab an, bei einem Freund in der Gostenhofer Schulgasse zu Besuch gewesen zu sein. Als er gegen 08:30 Uhr das Haus verließ, habe er hinter sich Stimmen zweier unbekannter Männer gehört und kurz darauf einen Schlag gegen die Schläfe bekommen. Dadurch sei er zu Boden gegangen und als er wieder zu sich kam, fehlte sein Geldbeutel mit einigen hundert Euro. Der 48-Jährige trug eine kleine Verletzung an der Augenbraue davon, kann die Täter aber nicht beschreiben.Der Geldbeutel des Raubopfers wurde einige Zeit später leer in einer Papiertonne aufgefunden und als Spurenträger sichergestellt.Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 212-3333 zu melden.