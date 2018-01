29 Faschings-Prinzenpaare treffen sich zum Prinzenflug am Nürnberger Flughafen

Narren aus der gesamten Region werden von der Luftflotte des Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg einmal im Jahr zum traditionellen "Prinzenflug" eingeladen.Nachdem die Fränkischen Narren das Rathaus übernommen hatten, folgte nun auch in diesem Jahr die Einnahme eines weiteren Dreh- und Angelpunktes der Stadt: Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg war am Sonntag, 21. Januar 2018 Großschauplatz und Veranstaltungsmittelpunkt aller Faschingsbegeisterten.29 Prinzenpaare durften an dem Flug teilnehmen. Aber auch Vorstände der Faschingsvereine und Tanzmariechen durften einsteigen. Nach dem Prinzenflug geht es in der Abflughalle 2 des Flughafens mit akrobatischen Auftritten und Tanzeinlagen weiter. Ein Vorgeschmack auf den Fasching, auch für die Reisenden und Passanten am Flughafen.