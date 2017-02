28-Jähriger in Nürnberg zieht sich aus und schlägt Polizisten dienstunfähig

Am Sonntagabend kam es laut Polizei in der Nürnberger Königstorpassage zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und der Polizei. Ein Beamter wurde dabei erheblich verletzt und ist derzeit dienstunfähig.



Der Mann zog sich aus

Kurz nach 22.00 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, weil sich in der Königstorpassage ein Mann ausziehe und randaliere. Eine Polizeistreife an und traf auf den 28-Jährigen.



Daraufhin flüchtete der Mann, wurde jedoch sehr schnell eingeholt und festgenommen. Beim Versuch, die Personalien festzustellen, schlug der Beschuldigte mehrfach auf einen Polizeibeamten ein. Erst mit Unterstützung weiterer Kollegen gelang es, den Mann zu überwältigen und zu fesseln. Der Polizeibeamte musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein.