20-Jähriger in Nürnberg mit Messer bedroht und bestohlen - Zeugensuche

Am frühen Sonntagmorgen (01.10.2017) beraubten bislang Unbekannte in der Klingenhofstraße einen Mann, wie die Polizei berichtet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Der Geschädigte erstattete Sonntagvormittag Anzeige bei der Polizei. Seinen Angaben nach wurde er gegen 02:00 Uhr auf dem Klingenhofareal von vier Männern überfallen. Diese gingen ihn mit Faustschlägen an und forderten unter Vorhalt eines Messers Wertgegenstände.



Als sich der 20-Jährige zur Wehr setzte, griff er in die Klinge und verletzte sich an der Hand. Diesen Umstand nutzten die Täter, zogen ihm seine Nike-Turnschuhe aus und flüchteten damit in unbekannte Richtung.



Die Verletzung des Mannes wurde ambulant in einem Nürnberger Krankenhaus versorgt.



Beschreibung der vier Tatverdächtigen: 20 bis 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, jeweils dunkle Haare und Bartträger.



Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.