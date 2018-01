Von Baum erschlagen: Mann stirbt bei Baumfällarbeiten in Mittelfranken

Bei Baumfällarbeiten im mittelfränkischen Gerhardshofen im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim ist ein Mann tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 74-Jährige am Donnerstag mit einem Bekannten in einem Waldstück bei Altenbuch mit Baumfällarbeiten beschäftigt.Ein gefällter Baum verfing sich vermutlich in den Baumwipfeln und schwang daraufhin gegen den Kopf des 74-Jährigen. Laut Polizei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Sein Begleiter blieb unverletzt.