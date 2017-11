Unfall auf A7 in Mittelfranken: Lkw-Fahrer schaut aus Fenster - von Wohnmobil erfasst

Mit Kopfverletzungen musste ein Lkw-Fahrer am Donnerstag im Landkreis Neustadt/Aisch ins Krankenhaus geflogen werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Wohnmobil den Mann auf der A7 am Kopf erwischt.



Demnach hatte sich der Lkw-Fahrer im Bereich der Baustelle bei Gollhofen zur Mittagszeit aus dem Fenster gebeugt. um nach dem Grund des Staus zu sehen. In diesem Moment überholte mit mäßiger Geschwindigkeit auf der linken Spur ein 48-jähriger mit seinem Wohnmobil und der Aufbau des Wohnmobils stieß gegen den Kopf des 33-jährigen.



Dieser erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Lkw ging außerdem der linke Außenspiegel zu Bruch.



Der Fahrer des Wohnmobil hatte verbotswidrig die linke Fahrspur befahren, da diese lediglich für Fahrzeuge bis zu einer Breite von 2 m zugelassen ist, das Wohnmobil aber eine Breite von 2,48 m hatte.