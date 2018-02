Tödlicher Quad-Unfall in Mittelfranken: Zwei Menschen sterben bei Frontalcrash auf B470

Am frühen Mittwochabend hat sich am Ortsausgang von Dachsbach im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim ein tragischer Unfall ereignet. Ein Quadfahrer und seine Beifahrerin wollten von einem Feldweg auf die B470 in Richtung Neustadt an der Aisch einbiegen. Dabei erfasste ein Auto das Quad frontal. Durch den Aufprall wurden sowohl der Quadfahrer als auch seine Sozia so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Passanten noch an der Unfallstelle verstarben.Der Fahrer des Autos und sein Beifahrer kamen mit Verdacht auf Halswirbelschleudertrauma mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik.Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch ist die B470 zur Stunde (Stand: 21:00 Uhr) noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Dachsbach und Gerhardshofen unterstützen durch Ausleuchten der Unfallstelle und leiten den Verkehr ab.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ist ein Sachverständiger vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.