Tödlicher landwirtschaftlicher Unfall im Landkreis Neustadt an der Aisch

Am Freitagvormittag (21.Juli) ist in Gunzendorf (Landkreis Neustadt an der Aisch) ein Landwirt bei Mäharbeiten gestorben. Die genaueren Umstände sind derzeit noch unklar, berichtet die Polizei.



Gegen 10Uhr fand eine Angehörige den 80 Jahre alten mann tot auf einer Wiese. Der Landwirt war mit seinem Traktor bei Mäharbeiten. Ein Notarzt versuchte vor Ort noch erfolglos, den Landwirt zu reanimieren. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kam, untersucht derzeit die Ansbacher Kriminalpolizei.