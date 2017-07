Neustadt/ Aisch: Notdurft in der Kirche verrichtet - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Katholischen Kirche an der Ansbacher Straße in Neustadt an der Aisch seine Notdurft verrichtet. Er hinterließ seinen Kot im Gotteshaus, berichtete die Polizei am Donnerstag.



Der Vorfall wurde erst am Donnerstagvormittag (20. Juli) bei der Polizei Neustadt angezeigt. Die Verunreinigung war bereits gereinigt worden, so dass eine Spurensicherung nicht mehr möglich war. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung der Religionsausübung und Sachbeschädigung.



Die Polizisten hoffen auf Zeugenhinweise. Diese werden unter der Rufnummer (09161) 8853-0 bei der Inspektion entgegen genommen.



Die Ermittler gaben bekannt, dass es bereits seit Anfang des Jahres bayernweit, insbesondere im Raum Oberbayern, zu weiteren, ähnlichen Straftaten kam.